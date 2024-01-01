كيم جونغ أون يهدد كوريا الجنوبية والولايات المتحدة

هدد الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون، كوريا الجنوبية والولايات المتحدة في حال حدوث “استفزاز عسكري” منهما. وأكد أنه مستعد لـ”حرب” محتملة في شبه الجزيرة.

وأمر الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون كبار المسؤولين العسكريين في بلاده بـ “إبادة” كوريا الجنوبية والولايات المتحدة. في حالة بدء مواجهة مسلحة بين البلدين، حسبما أفادت وكالة الأنباء المركزية الكورية يوم الاثنين 1 جانفي.

وقال كيم جونغ أون: “إذا اختار العدو المواجهة والاستفزاز العسكري ضد (جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية). فيجب على جيشنا أن يوجه ضربة قاتلة للقضاء عليه بالكامل من خلال حشد كل أقوى الوسائل. دون لحظة من التردد”.

وجاء ذلك خلال اجتماع مع كبار القادة العسكريين الكوريين الشماليين عقد يوم أمس الأحد 31 ديسمبر في بيونغ يانغ، بحسب وكالة الأنباء المركزية الكورية.

وفي خطاب طويل ألقاه في نفس اليوم في نهاية حشد كبير في نهاية العام حدد التوجهات الاستراتيجية للبلاد. أطلق الزعيم الكوري الشمالي تهديدات جديدة بتوجيه ضربات نووية ضد سيول. وأمر بتسريع الاستعدادات العسكرية لـ “حرب” التي يمكن أن «تندلع في أي وقت» في شبه الجزيرة، بحسب المصدر نفسه.

“تعبئة القوة النووية“

واتهم كيم جونغ أون الولايات المتحدة بـ “أنواع مختلفة من التهديدات العسكرية”. وأمر “بتعبئة جميع الوسائل والقوى المادية، بما في ذلك القوة النووية، في حالة الطوارئ” ضد كوريا الجنوبية.