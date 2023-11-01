كيم جون يقف مع دولة فلسطين

أعلن رئيس جمهورية كوريا الشمالية، كيم جون أون، عن دعمه ووقوفه مع دولة فلسطين.

وذكرت صحيفة “وول ستريت جورنال” الأميركية، الأربعاء، بأن زعيم كوريا الشمالية، كيم جونغ أون، أمر بدعم الفلسطينيين، في خضم الحرب بين إسرائيل وحركة حماس.

وأشارت الصحيفة، إلى أن هذا التقدير جاء وفقا لوكالة الاستخبارات في الدولة الجارة، كوريا الجنوبية.

وتقول مخابرات كوريا الجنوبية إن كيم جونغ أون ربما يفكر أيضا في بيع أسلحة إلى مجموعات مسلحة في الشرق الأوسط. وجاء نشر هذه المعلومات على لسان مشرعين في كوريا الشمالية بعد أن تلقوا إحاطة بهذا الشأن من ممثلي وكالة الاستخبارات.