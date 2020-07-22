كيم كارداشيان تخير زوجها بين الإنسحاب من الإنتخابات الأمريكية أو الطلاق!

أثار خطاب مغني الراب الأميركي كانيي ويست، الذي ألقاه خلال أول تجمع إنتخابي له تمهيداً للإنتخابات الرئاسية الأميركية، جدلا كبيرا.

وكشف ويست خلال الخطاب، عن الخلاف الذي حصل مع زوجته نجمة تلفزيون الواقع كيم كارداشيان، في بداية علاقتهما.

وقال مصدر لصحيفة “ذا صن” البريطانية، إن كيم قلقة للغاية، وأن العائلة تعتقد أن كاني يعاني من اضطراب ثنائي القطب.

وأضاف ذات المصدر، أن كيم كارداشيان، خيرت كيم بين الانسحاب من السباق الرئاسي على الفور، أو الطلاق.

وأورد ذات المصدر، أن كيم تخشى من تأثير التدخل الإعلامي في حياة أطفالها أو حياتها الشخصية، لأنها تريد حمايتهم.