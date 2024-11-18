كيم يدعو لتعزيز القوات النووية!

دعا زعيم كوريا الشمالية، كيم جونغ أون، إلى تعزيز القوات النووية للبلاد “بلا حدود” واستكمال الاستعدادات للحرب.

وحسبما ذكرت وسائل الإعلام محلية، اليوم الاثنين، قال كيم جونغ أون في خطابه: “سنعزز قوتنا الدفاعية الذاتية. التي تركز على القوات النووية، بلا قيود، ولن نكتفي (بمستوانا الحالي) وبلا انقطاع”.

وطالب كيم جونغ أون جيش بلاده بأن يركز كل جهوده على إكمال الاستعدادات للحرب.

واتهم كيم الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية بالتسبب في وصول التوترات في شبه الجزيرة “إلى أسوأ مرحلة في التاريخ”.

وأدلى كيم بهذه التصريحات خلال المؤتمر الرابع لقادة الكتائب والمدربين السياسيين للجيش الشعبي الكوري يوم الجمعة.