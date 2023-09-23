كينان: “نتمنى تحقيق الفوز في أول مباراة لنا بملعب ميلود هدفي”

أكد مساعد مدرب مولودية وهران، عيسى كينان، جاهزية التعداد لمباراة اليوم السبت، أمام الضيف شبيبة الساورة، والمقررة بملعب “مبلود هدفي”.

وصرح عيسى كينان، لتلفزيون “النهار”: “أجرينا تحضيرات عادية تحسبا لمواجهة الساورة، والتي ستجري بملعب ميلود هدفي”.

كما أضاف: “سنخوض هذه المباراة بتعداد محدود، لعدم تأهيل باقي لاعبينا، وهو نفس المشكل الذي واجهناه في مباراتنا الماضية أمام أولمبي الشلف”.

وتابع عيسى كينان: “هذه أول مباراة لنا في هذا الملعب، نأمل أن تكون عرس، ونحقق فيها الفوز لاسعاد جماهيرنا”.