كينيا تبدي رغبتها في استيراد الغاز الجزائري

أجرى وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، رمطان لعمامرة، اليوم الجمعة، محادثات مع وزير الشؤون الخارجية لكينيا، ألفريد موتوا.

وحسب ما أوردته وكالة الأنباء الجزائرية، تم اللقاء في وهران، على هامش الندوة التاسعة رفيعة المستوى حول السلم و الأمن في إفريقيا.

وقال وزير الشؤون الخارجية لكينيا أن المحادثات دارت حول السلم والأمن في إفريقيا والتحديات التي تواجهها القارة.

بالإضافة إلى دور الاتحاد الإفريقي في نشر السلم ومسألة العقوبات المفروضة على بعض الدول الإفريقية.

و أكد موتوا أن العلاقات التي تربط بين كينيا و الجزائر تعد “من أحسن العلاقات”.

مشيرا الى أن كينيا ترغب في استيراد المواد البترولية والغازية من الجزائر. كما تطمح لجذب متعاملين إقتصاديين جزائريين للاستثمار في بلاده.

كما أشار الى أن كينيا لديها العديد من المنتجات التي يمكن أن تصدرها نحو الجزائر على غرار اللحوم الحمراء والحليب والقهوة والشاي.

مضيفا أن المحادثات تطرقت كذلك إلى مزاولة طلبة كينيين دراساتهم في الجزائر.

مبرزا أن الجزائر التي تعتبر رائدة في العديد من التخصصات على المستوى الإفريقي تستقبل المئات من الطلبة الكينيين.

وذكر أن العمل يجري على إنشاء نظام تكويني يمكن الدبلوماسيين الكينيين والجزائريين من الدراسة معا من أجل دبلوماسية مبنية على السلم والصداقة.

إضافة إلى أنها قادرة على تطوير المبادلات الاقتصادية والتجارية بين البلدين.

كما صرح موتوا أنه يجري التحضير لمشروع للتوأمة بين مدينتي وهران و مومباسا الكينية. اضافة الى التحضير لفتح خطوط مباشرة للنقل الجوي بين البلدين.