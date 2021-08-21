كينيا تطلق خدمة “التاكسي الطائر”

تعتزم شركة الخطوط الجوية الكينية إطلاق خدمة “التاكسي الطائر” في العاصمة نيروبي. بالتعاون مع إحدى الشركات المتخصصة في مجال الطائرات المسيرة.

ويستهدف هذا التعاون تصميم شبكة تشغيل آمن للطائرات الكهربائية العمودية. وتعاقدت الشركة الكينية في وقت سابق من هذا الشهر مع شركة إيفا التابعة لشركة تصنيع الطائرات البرازيلية إمبراير “Embraer SA”. لتطوير بعض نماذج السيارة الطائرة لطرحها في أسواقها الرئيسية، بحسب وسائل إعلام كينية اليوم.

وتتميز طائرة “إيفا” الكهربائية المستخدمة كتاكسي طائر بأنها عديمة الانبعاثات الكربونية. ويمكنها قطع مسافة طيران تبلغ مليون كيلومتر، كما أن مقاعدها مزودة بمظلات للاستخدام في حالات الطوارئ.

يذكر أن، كشفت إحدى شركات الخطوط الجوية اليابانية عن خططها لإطلاق أعمالها في مجال التاكسي الطائر في السنة المالية 2025.

وأكدت الشركة أنها تستهدف تقديم خدمات لنقل الركاب بين المطارات والوجهات السياحية، وفقًا لفكرة الشركة. سيكون نشاطًا تجاريًا مشابهًا لسيارة أجرة، وفقا لوكالة سبوتنيك الروسية.