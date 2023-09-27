كينيا وأوغندا وتنزانيا يستضيفون “كان” 2027

أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم “كاف” اليوم الأربعاء، عن منح شرف احتضان كأس أمم إفريقيا 2027، لكل من كينيا وأوغندا وتنزانيا، في ملف مشترك.

وحسم المكتب التنفيذي لـ”كاف” بقيادة الرئيس باتريس موتسيبي، مكان إجراء “كان” 2027 على هامش اختتام أشغال لجنة “كاف” التنفيذية، لصالح الملف الثلاثي لكل من “كينيا وتنزانيا وأوغندا”، على حساب السنغال وبوتسوانا.

وكانت “الكاف” في وقت سابق قد منحت تنظيم نسخة 2025، إلى المغرب.

للإشارة فإن الجزائر، أودعت ملف ترشحها لاحتضان نسختي 2025 و2027 لكأس أمم إفريقيا، قبل أن تقرر أمس الثلاثاء، سحب ترشحها.