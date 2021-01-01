كينيث روث: “المخزن”يستخدم نفس أساليب الكيان الصهيوني في معاملته مع الصحراويين

قال المدير التنفيذي لمنظمة هيومن راتس ووتش، كينيث روث، أن “المخزن” يطبق نفس الأساليب التي ينتهجها الكيان الصهيوني ضد الفلسطينيين.

وذلك في محاولة لتعزيز احتلاله للصحراء الغربية، في تغريدة لكينيث روث على حسابه الخاص في تويتر.

كما أكد كينيث روث، بأن إعلان ترامب لا يغير أي شيء من وضع الصحراء الغربية كإقليم تحت الاستعمار.

وأضاف نفس المتحدث، بأن معاملة المخزن للصحراويين في الأراضي المحتلة هي في بعض النواحي مثل معاملة الكيان الصهيوني للفلسطينيين.

مؤكدا بأن على مر السنين، استخدم الاحتلال المغربي الإعانات والإعفاءات الضريبية.

وذلك لإقناع الآلاف من شعبه بالانتقال إلى الأراضي الصحراوية المحتلة في محاولة لتعزيز سيطرته.