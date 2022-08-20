كين يحطّم رقم أغويرو القياسي في البريمرليغ

تمكن مهاجم توتنهام هاري كين من تحطيم رقم الأرجنتيني سرجيو أغويرو في عدد الاهداف المسجلة لناد واحد في بريطانيا.

وسجّل هاري كين اليوم هدفه 185 بقميص ناديه توتنهام في مباراة ولفرهامبتون.

وقال كين عبر صفحته الرسمية على “تويتر” اليوم السبت :”أنا فخور جدا بتحطيم رقم اللاعب الكبير أغويرو، لم انتهي بعد و أريد تسجيل عدد أكبر من الأهداف”.

وأضاف “لا أستطيع تحقيق هذا الإنجاز وحدي طبعا،و إنما بمساعدة زملائي في الفريق لذا أشكرهم كثيرا على الدعم والمساندة”.

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