كين يحطّم رقم أغويرو القياسي في البريمرليغ
تمكن مهاجم توتنهام هاري كين من تحطيم رقم الأرجنتيني سرجيو أغويرو في عدد الاهداف المسجلة لناد واحد في بريطانيا.
وسجّل هاري كين اليوم هدفه 185 بقميص ناديه توتنهام في مباراة ولفرهامبتون.
وقال كين عبر صفحته الرسمية على “تويتر” اليوم السبت :”أنا فخور جدا بتحطيم رقم اللاعب الكبير أغويرو، لم انتهي بعد و أريد تسجيل عدد أكبر من الأهداف”.
وأضاف “لا أستطيع تحقيق هذا الإنجاز وحدي طبعا،و إنما بمساعدة زملائي في الفريق لذا أشكرهم كثيرا على الدعم والمساندة”.
Very proud to have broken @aguerosergiokun’s record of the most @premierleague goals for one club. Goes without saying that I couldn’t have done it without some amazing staff and teammates and unreal support along the way. I’m not done yet 💪 pic.twitter.com/bcFXdrLOAw
— Harry Kane (@HKane) August 20, 2022
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