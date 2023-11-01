كُتب بالمقايضة وأخرى بـ200 دج فقط.. هذا جديد صالون الكتاب

عرفت الطبعة الـ26 من الصالون الدولي للكتاب، سيلا، بقصر المعارض في الجزائر العاصمة، إقبالا كبيرا من طرف الجمهور الجزائري الشغوف للقراءة، فيما وفرت عروضا وفضاءات لا تفوت.

وفي جولة له بصالون الكتاب، وقف فريق “النهار اونلاين”، على مختلف الأجنحة والفضاءات التي ضمت في طياتها كتبا متنوعة، تمس كل الفئات العمرية. بالإضافة إلى عدة نشاطات ولقاءات فكرية ومحاضرات نشطتها شخصيات جزائرية وأجنبية.

فضلا عن تنظيم فضاءات لمختلف الهيئات المشاركة بالمعرض، على غرار الفضاء الإفريقي. وفضاء غزة الذي نظمته وزارة الثقافة تضامنا مع الشعب الفلسطيني. وأجنحة أخرى تابعة لمنظمات ومؤسسات رسمية، كالهلال الأحمر الجزائري. وبعثة الإتحاد الأوروبي بالجزائر والسفارة الفرنسية وغيرها.

وتنظم هذه الهيئات، يوميا، لقاءات ومحاضرات تتناول العديد من المواضيع التي تهم الشباب الجزائري. على غرار التربية الصحية وتعلم اللغات والدراسة في الخارج وغيرها.

تخفيضات مهمة تصل لـ50 بالمائة وكتب بـ200 دج فقط

وما لاحظناه في معرض الكتاب، هو توفر عروض لا تفوت، منها تخفيضات وصلت حتى 50 بالمائة على سعر الكتب. خاصة منها الكتب التعليمية التي تعرف إقبالا كبيرا.

ووفرت عدة أجنحة، كتبا وروايات بأسعار في متناول الجميع، حيث تم توفير روايات أغاتا كريستي بـمبلغ 250 دج فقط للكتاب الواحد. فيما ستتمكن من إقتناء 5 كتب بـ1000 دج فقط.

كما تجد وأنت تطوف بأجنحة المعرض، كتبا يترواح سعرها من 200 دج إلى 500 دج فقط. من بينها كتاب “الضغوط المهنية”، و”الصحة والسلامة المهنية”، و”قضايا فلسفية”. و”الدعوة الالكترونية”، بالإضافة إلى العديد من الروايات التي لها جمهور واسع بالجزائر.

ضع كتابا وتحصل على آخر

ومن بين العروض المميزة في الصالون الدولي للكتاب هذه السنة، هو ما جاء به نادي القراء الثقافي التابع لجامعة باب الزوار بالعاصمة. حيث يوفر الحصول على كتب بالمقايضة.

بما معناه أنه وإذا كان لديك كتاب إنتهيت من قرائته، تستطيع أن تستبدله بكتاب جديد، دون أن تدفع ثمنه.

وقالت المسؤولة عن الجناح، في تصريح للنهار اونلاين، أنها لاحظت إقبالا كبيرا على هذه العملية. حيث دخلت وخرجت للجناج العديد من الكتب والعناوين، وخصوصا الروايات.

مضيفة أن الكتب التي تتحدث عن الاستعمار، عرفت إقبالا كبيرا. خصوصا وأن صالون الكتاب تزامن مع أحداث غزة التي تتعرض للقصف الصهيوني الغاشم المستمر منذ 7 أكتوبر الماضي.

ومن بين العناوين التي تعرف إقبالا كبيرا: “الإعلان الحربي والعسكري”، و”الإعلام الحكومي”. و”رهانات المستقبل”، و”قصر جزائري بقلب الأقصى”.

مدير دار الريم السودانية للنشر والتوزيع: معرض الكتاب بالجزائر مهم جدا بالنسبة لنا

وفي تصريح للنهار أونلاين، تحدث الأستاذ عماد أبو مدين، مدير دار الريم للنشر والتوزيع في السودان، عن أهمية الصالون الدولي للكتاب بالجزائر بالنسبة لهم خصوصا وأنهم يعيشون ظروفا إستثنائية.

وقال الأستاذ عماد أبو مدين: “تعتبر هذه المشاركة، الأولى لنا في ظل الظروف استثنائية للحرب في السودان. سيلا معرض مهم جدا بالنسبة لنا لتعريف القارئ على الثقافة السودانية”.

وحول الإقبال على جناحه، قال ذات المتحدث، أن هناك إقبالا جيدا خصوصا من قبل الأطفال، حيث توفر مكتبته، العديد من الكتب التعليمية. بالإضافة إلى كتب مصطفى لطفي المنفلوطي وبعض الإصدارات باللغة الإنجليزية.

مسؤول جناح دار الرواية العربية بالأردن: الشعب الجزائري شغوف للقراءة والمعرض دائما مُزدحم

وبدوره، قال مسؤول جناح دار الرواية العربية للنشر والتوزيع بالأردن، في تصريح للنهار أونلاين، أن الشعب الجزائر ي شغوف للقراءة. مؤكدا أن معرض الكتاب مزدحم يوميا.

وحول الإقبال على جناحه، قال ذات المتحدث، أن لديهم إقبالا جيدا وهذا بسبب تنوع العناوين التي توفرها الدار.

وأوضح أن دار الرواية العربية، تقدم كتبا روائية عربية، حيث توفر العديد من العناوين، منها روايات عالمية مترجمة للعربية.

الأفواج الكشفية وتلاميذ المدارس يصنعون الحدث بسيلا

هذا ويعرف الصالون الدولي للكتبا، إقبالا كبيرا من طرف الأفواج الكشفية وتلاميذ المدارس من مختلف ولايات الوطن.

ويصنع التلاميذ أجواء مميزة بالصالون، حيث يصطفون مع أساتذتهم ويقومون بالتجوال في أنحاء الصالون وإلتقاط الصور والإطلاع على العناوين المتوفرة في الصالون.

وقدمت للمعرض، حتى الأقسام التحضيرية، وإمتلأت أرجائه بأصوات الأطفال وضحكاتهم وبدى عليهم السعادة الكبيرة وهم يتجولون عبر الأجنحة والكتب.

وتنظم الطبعة الـ26 لهذا الصالون على شرف إفريقيا تحت شعار “إفريقيا تكتب مستقبلها” بمشاركة 1283 دار نشر من 61 بلدا. وذلك في الفترة الممتدة من 25 أكتوبر إلى 04 نوفمبر 2023، بقصر المعارض الصنوبر البحري.