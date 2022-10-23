لأجل مليوني سنتيم.. مدمن مخدرات يقتل صديقه بطريقة بشعة

تعرّض حارس بمؤسسة السكك الحديدية بالرويبة إلى جريمة قتل بطريقة فظيعة. على يد أحد أصدقائه المدعو “ع.محمود”. الذي وجّه له عدة طعنات على مستوى الرقبة والصدر بعد خلوده للنوم، بواسطة سكين. لأجل سرقة مبلغ مالي 2 مليون سنتيم وكمية من المخدرات.

وخلال محاولة الضحية مقاومة الجاني “ع.محمود”، واصل قتله ثم التخلص من الجثة برميها وسط الأحراش. كما تركها داخل “براكة” وأغلق عليها بإحكام، وقبل مغادرة المتهم مسرح الجريمة تخلص من آداة الجريمة. واستبدل سرواله الملطخ بالدماء بسروال الضحية.

قضية الحال عادت بعد التحقيق التكميلي، بحيث بتاريخ 22 جوان2021. في حدود الساعة الثانية زوالا. تم العثور بالمنطقة الصناعية الرويبة، على جثة ذكر بمركز الحراسة لمؤسسة النقل للسكك الحديدية. أين تنقل عناصر الشرطة القضائية مرفوقة بوكيل الجمهورية لدى محكمة الرويبة، والشرطة العلمية، وطبيب مساعد بمستشفى الرويبة. أين تم العثور على الجثة ملقاة على بطنها وعليها آثار عدة طعنات على مستوى الجهة الخلفية للرقبة، وطعنتين بالجهة اليسرى للصدر. وبعد تمشيط المنطقة عثر على حقيبة سوداء بها رخصة سياقة تعود للمدعو “م.رشدي” وسروال رياضي عليه قطرات دم.

وفي إطار التحقيق تبين أن الضحية كان ساهرا مع المدعوين “ع.حليم”،”ومحمد”. بحيث وبعد ايقاف المتهم الرئيسي” ع.محمود” اعترف بقتل ضحيته لاجل سرقة 2 مليون سنتيم. ومشطين من الأقراص المهلوسة وقطعة من الكيف المعالج بوزن 5 غرامات. وهذا بعدما طلب منه المبيت معه. مضيفا أنه وبعد إزهاق روح الضحية،قام بنزع سرواله الرياضي الملطخ بالدماء وتغييره بسروال الضحية من نوع “جينز”. ثم قام برمي الجثة وسط الاحراش ولاذ بالفرار.

غير أنه وبعد مواجهته باعترافاته خلال مجريات التحقيق، صرّح بأن سبب قتله للضحية هو الإعتداء عليه جنسيا. كما واجهت ذات الهيئة القضائية ” ع.حليم” و” ص.محمد” بالقتل العمدي مع سبق الإصرار والسرقة بالتعدد وطمس آثار الجريمة.

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