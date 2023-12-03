لأسباب مادية خطيبي لم يحدد موعد الزفاف بعد..

ويرفض طلب المساعدة من أهله..

السلام عليكم ورحمة الله، سيدتي الفاضة، قراء هذا الموقع الكرام، رسالتي اليوم ليس قنوط. ولا عدم تفهم، بل هي من اجل نصيحة لأعرف كيف أقنع خطيبي. حتى يطلب مساعدة مادية من أهله من اجل تحديد موعدا للزفاف.

أجل سيدتي، أنا فتاة مخطوبة منذ أكثر من ثلاث سنوات، خطيبي رجل جد محترم ومسؤول. منذ أن تقدم لخطبتي ونحن نؤجل موعد الزفاف بسبب ظروفه المادية. فهو يعمل بكد وجهد ليتمكن من توفير كل ما يلزم للزفاف لكن إلى يومنا هذا لا تزال أشياء عديدة تنقصه. تنازلت من جهتي عن العديد من الأمور، وطلبت منه أن يناشد مساعدة أهله خاصة والده، لكنه يرفض المسألة. جملة وتفصيلا بالرغم من أن والده مقتدر ويمكنه توفير كل ما يحتاج، فحسب وجهة نظره أهله على دراية بكل شيء. وبإمكانهم عرض المساعدة دون أن يطلب هو ذلك، وهذا ما حولت أفهمه -لماذا لا يساعده أهله؟- لكنه يرفض الخوض في الموضع. ومن جهة أخرى أنا أرى أن العمر يمر بي، ولم أعد أشعر بالفرح لهذا الزواج، فكيف أقنعه ليطلب مساعدة أهله؟. وهل يمكنني أن ألمح لأهله بذلك؟ لكن خائفة من أن احد توتر بي خطيبي ووالده، أفيدوني جزاكم الله خيرا.

منى من غليزان

الـــرد:

“لا تتدخلي بين الابن وأهله”

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاتهن حبيبتي “منى” أقدر جدا ما تعانيه، لكن اعذريني على الرد الذي سأجيبك به، لأنه لابد عليّ أن أكون صريحة معك وأن أواجهك بخطئك لتتداركينه وتجنبي نفسك تأنيب الضمير.

أنا جد متفهمة لأمرك، فأن تبقين ثلاث سنوات مخطوبة، ويتعطل زواجك لأسباب مادية حقا أمر مقلق، لكن أنت قلتها في رسالتك، خطيبك يفعل كل ما بوسعه وأنه شاب صالح وغير مبذر، وهذا ما استطاع توفيره إلى حد الآن، أما أن تدخلي تلك الأفكار في ذهنه، فهذا لا أنصحك به، تأكدي أن والده يرى كل شيء أمامه، وهو حر إن أراد أن يساعد ابنه فله ذلك، أم إن رفض وتجاهل حاجة ابنه فالأمر يعود له، ولو أنه من واجب الوالدين مساعدة أولادهم خاصة في مشروع الزواج وبالأخص إن كانوا مقتدرين، لكن لا تشعلي الفتنة بين الأب وابنه بأن تطلبي من خطيبك مناشدة أبيه بنفقات زواجكما، بل عليك أن تنبهيه إلى أن يكون برا بوالديه، وأن يحسن إليهما فقط، اعذريني حبيبتي أعلم أنك بين المطرقة والسندان، لكن تعقلي ودعي الأمور تسير على طبيعتها بين الأب وابنه، فخطيبك أردى منك بشؤون أهله، ويعلم جديا لماذا لا يطلب مساعدتهم، فلا تتهوري في أي كلمة تصدر منك، راقبي تصرفاتك، والأمور وستتيسر بعون الله، وأتمنى أن أسمع عنك أخبار طيبة في القريب إن شاء الله.

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