لأصحاب “البيام” و”الباك”.. هذه أهم نصائح ؟

تعد فترة الاختبارات من أكثر الفترات العصيبة التي يمر بالطلاب نهاية العام الدراسي. خاصة أصحاب البكالوريا وشهادة اتعليم المتوسط. ولعل السبب في ذلك كونها حصاد لكل جهد تم بذله في الدراسة والاستذكار والمراجعة طوال العام الدراسي.

ولذلك ينبغي أن تمر تلك المرحلة بسلام حتى لا تتأثر الحالة النفسية للطالب بشكل سلبي. مما يؤثر حتمًا على قدرته على الاستيعاب والتحصيل النهائي في الاختبارات. ولذلك خصصنا ذلك المقال لعرض اهم النصائح لفترة الاختبارات وما قبلها. يرجى الالتزام بها لرفع معدل التركيز في الاختبارات. وبالتالي الحصول على أفضل النتائج المرجوة.

وفي الحقيقة تنقسم فترة الاختبارات إلى مرحلتين وهما مرحلة ما قبل الاختبارات ومرحلة الاختبارات نفسها، وفيما يلي عرض لأهم الضوابط اللازم تطبيقها في تلك المراحل.

اهم النصائح لفترة ما قبل الاختبارات:

هناك عدد من النصائح التي تمكنك من الاستعداد لفترة ماقبل الاختبارات كما ينبغي ومنها:

التخطيط الجيد لتلك المرحلة: وتُعد تلك الخطوة من أهم وأفضل خطوات تلك المرحلة، وينبغي خلالها وضع جدول زمني واقعي. ومحكم مع الالتزام به خلال فترة الاختبارات بأكملها، مع وضع شيء من التفصيل لعدد الأبواب والفصول الخاصة بكل مادة دراسية مقررة، وذلك ليكون أكثر تنظيمًا، مع مراعاة ترك فترات زمنية كافية للراحة والنوم وممارسة الرياضة وتناول الغذاء الصحي.

اختيار مكان مناسب للمذاكرة: حيث أن هناك تأثير قوي للمكان المخصص للمذاكرة على نسبة استيعاب الطالب وقدرته على التركيز، ولذلك ينصح بأن يكون المكان مريح وهادئ وذو طابع عملي.

أخذ قسط كافي من النوم: قد يكون القدر الكافي والمطلوب لكي يتمكن الطالب من استكمال مذاكرة ومراجعة المادة الدراسية من 6: 8 ساعات يوميًا، ولا نحتاج لذكر مدى أهمية ذلك في تحسين أداء الطالب.

الاعتماد على نظام غذائي صحي: حيث أن تناول الوجبات الصحية الخفيفة والغنية بالقيم الغذائية المتكاملة سيزيد حتمًا من قدرة الطالب على التركيز والاستمرار لوقت أطول في كل جلسة للمذاكرة.

المراجعة المتأنية والوافية: يمكنك عمل خريطة ذهنية شاملة كافة أقسام المادة. وذلك لتعزيز القدرة على تذكرها أثناء حل الاختبار.

وبذلك ستكون قد قمت بالاستعداد الجيد لفترة الاختبارات. وما عليك إلا العزم على بدء فترة الاختبارات بكل ثقة وأمل في التوفيق. ولكن إليك اهم النصائح لفترة الاختبارات.

أهم النصائح لفترة الاختبارات:

تجنب القلق والتوتر ونبذ اليأس، تعتبر تلك المشاعر السلبية من أهم أسباب إصابة الطلاب بالإحباط خلال مرحلة الاختبارات. ولذلك عليك تجنب كافة مسببات القلق والتوتر لتتمكن من اجتياز الاختبارات كما ينبغي.

عدم الانشغال بما قد مضى، فهناك بعض الطلاب يشغلهم الإخفاق في أحد المواد الدراسية أثناء الاختبار عن المذاكرة والاستعداد الجيد لما قد يليه. اعتبر حينها باقي المواد فرصة لتعويض الإخفاق فيما قد سبق.

حسن إدارة الوقت: حيث ينبغي في البداية وقبل البدء في الحل وضع خطة زمنية للحل تشمل حل كافة أسئلة الاختبار مع ترك وقت كافي لمراجعة الإجابات. وتنسيق الورقة الخاصة بالإجابة وذلك لتظهر بأفضل صورة.

الالتزام بالدقة: فينبغي عليك أن تهتم بكافة جوانب السؤال مع قراءته أكثر من مرة وبعدها تبدأ في ترتيب الإجابة وكتابتها بدقة واهتمام، لكي تتمكن من الحصول على الدرجات النهائية والتقدير المتميز.

بعد مرور تلك الفترة العصيبة بخير؛ عليك عزيزي الطالب أن تكن على ثقة بأن جهدك في المذاكرة والمراجعة وحل الاختبارات لن يضيع هباءً. وكذلك ينبغي التخلي عن مشاعر الإحباط واليأس واستبدالها بالبهجة والحماس لمرحلة مقبلة أفضل وأفضل.

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