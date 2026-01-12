لأنني مطلقة.. يرفضون زواجي من آخر

تحية للجميع وبعد.. سيدتي، أنا فتاة في الثلاثين من عمري، محترمة للغاية أكرمني الله بحسن الأخلاق والخلق والحمد لله، درست ونجحت لكنني اخترت البقاء في المنزل، بعد تقريبا سنتين من التخرج تقدم غليّ شخصا خاطبا فرحت ورحبت ولم أكن أدري أنها ستكون أول خيبة في حياتي، حاولت أن أحافظ على بيتي لكن استفزازه وإهماله كانا أقوى من صبري وتحملي، عدت إلى بيت أهلي والحمد لله وجدت الاحتواء والحمد لله تجاوزت ألم تلك الخيبة، وجدت عملا بعدها، وأحاول أن أكون ناجحة فيه، مشكلتي الآن هم أهلي، فقد تقدم لي الكثير من الخطاب، لكن في كل مرة يجدون أهلا حجة ويرفون لأجلها، لكن أظن أن السبب الرئيس أنهم يخافون من أن أمر بتجربة فاشلة أخرى وأصبح وصمة عار للعائلة.

صدقيني سيدتي، أنا أريد أن أكون عائلي مثل مثل الأخريات، وأتمنى أن تكون لي أسرة وأولاد ينادونني “ماما” لكن لا أفهم لماذا أهلي يرفضون فكرة ارتباطي خاصة هذا الذي تقدم لي مؤخرا والذي يبدو شخصا محترما وصاحب منصب مرموق، فكيف أتصرف معهم؟

سميحة من الوسط

الرد:

طيّبَ الله أوقاتك وأسعد قلبك، واضح جدا حبيبتي أنك مستعجلة كثيرا في مسألة الزواج، وأنك تريد فقط الاقتران، ولا يهم مع من؟ وواضح أيضا أنك تشعرين بفشل التجربة السابق، وأنت في عجالة من أمرك لتجربة أخرى لتضميد جرحك وحالة الخذلان التي عشتها، ولتثبتي أيضا للمجتمع وأهلك أنك تستحقين أن تكوني زوجة، لكن موقف أهلك في اتجاه آخر تماما، فهما يمتلكان من الحكمة ما يجعلهما يقدجران الظروف ويرون الأمور أبعد مما ترينها أنت.

حبيبتي إن أول ما أنصحك به هو ألا تنظري إلى نفسك نظرة دونية، فالطلاق ومهما كانت أسابه فقد وقع وانتهى، ولا يمكن في أي حالة من حالات الطلاق أن نلقي اللوم على طرف واحد، فاللذان يتخذان قرار الانفصال مسؤولان عنه، إلا في حالات شاذة، ولقب مطلقة لن ينقص من قيمتك ولو ذرة، لهذا تريثي ولا تستعجلي مسألة الزواج فقط لتغيرين واقعك كمطلقة، وهذا تماما ما يحدث معك، أنت فتاة يبدو عليك كثيرا الطيبة كثيرا تعيشين على سجيتك، لهذا احذري من التقليل من احترام نفسك ووضعك، فما زالت الفرص كثيرة، لا تساومي على نفسك لأنك مطلقة، ولا تغتري بصاحب المنصب المرموق، بل عليك بمن ترضين دينه وأخلاقه أولا، فعليك الانتقاء بعناية كبيرة.

أما رفض أهله أو بالأحرى تريثهم في القبول نابع من حبهم لك، وحرصهم على سعادتك، لأنهم يملكون نظرة بعيدة في المسألة ولا يريدونك أن تقعي في خيبة أخرى، لهذا توكلي على الله واستخيريه مسألة زواجك، واعملي بنصيحة أهلك، بالتوفيق إن شاء الله.

