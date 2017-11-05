لأن الحلال تأخر سننحرف ! 

قرأتُ هذه العبارة بإحدى محطات النقل البرية على مستوى العاصمة، نعم أقصى المحطة خلف الشارع الرئيسي.. ربما لأول مرة أقرأ كلمات وجملا تُخطُّ على جدران الشوارع لا يخطئ أصحابها النحو والصرف ! مع ذلك قد يقول غيري إنهم أخطؤوا الصواب كلّه بل وجانبوا الإجرام في حق أنفسهم لأن مثل هذه القرارات لا تحتاج إلى أسباب لسنا بقادرين على وضعها أو التحكم فيها، بيد أن الحلال الذي يقصده المغردون على حيطان الشوارع هو ذاك الزواج المثالي المعصوم من شوائب الكفر والمعصية وما تبعهما.

صديقتي الأخصائية النفسانية من بلاد الجن والملائكة تقول أن العبارة تتعلق بدلالة الإيـغو الاجتماعي الذي يركز على الحلال ويسد طريق أي انحراف قد يمت للحرام بصلة بمعنى الهروب وراء تعنت الأفراد ورفض البرمجة المجتمعية التي تحتم على الشباب عقلية ونمط حياة واضح.. سألتها لماذا يتبادر لأذهان الشباب مثلي مفهوم الزواج بمجرد قراءة هذه الحروف؟ قالت ذهنيات عربية لا غير ولو قرأت مثل هذا على جدار باريس لدلّ ذلك على الاستقلالية والتحرر.. انتهى كلامها.

فيما رحت أنا أبحث عن كلمة الإيغو ووجدته كالتالي بالعربية يسمى الأنا أو الأنا العليا لكن التعريف متواضع جداً، وخاص بمصطلح فرويد القديم يقول أحدهم !

الإيغو انفصال، توحد، تكبر، شخصنة، تعنصر، تمحور، تضييق واسع، عيش في بعد الماضي والمستقبل وضياع الحاضر من المعادلة.. هذه بعض من سمات الإيغو.. ويقال أن الإيغو هو المقصود في ديننا السامي بالقرين أو النفس الأمارة بالسوء، حسب ما يتلى في آي القرآن الكريم.

بعيدا عن مرض صاحب العبارة نعود إلى العبارة في حدّ ذاتها.. هذه الكلمات ليست كغيرها من الكلمات طبعا، يقرأها المارة صباح مساء أم وأب أخ وأخت وغيرهم.. هم أصناف لا شك فيهم، يختلفون كما تختلف وجهات نظرهم نحو مجهول مَرّ من هنا تاركا خلفه هذه الحروف.. مجهول في ذاته، قد ننعته بالإنفصال والتوحد والتكبر كما ذكرت آنفا لكنه بهذه الأحرف يمثل شريحة كبيرة من الشباب التائه خلف غرائز جنسية يعتقد كل الإعتقاد أنها متعة المُلك كلّه ولذة العيش برُمّته..

منعني مؤخرا زَوْجٌ من العشاق أن ألتقط صورة فوتوغرافية للعبارة، ببساطة لأنهما كانا يجلسان تحت الأحرف تماما، نعم الأحرف التي لم تتسلل إلى طرْف أي منهما.. قد تجزمون أنني أظلم الفتيان بهذا غير أن الكل يجمع على أن كاتب الكلمات فتى طائش، قد يكون كذلك وقد لا يكون! لكنه في كلتا الحالتين استطاع أن يرمي بثقل مكبوت في نفوس ألاف الشباب ممن أجبرتهم الظروف على أن يكذبوا على ظروفهم وأحوالهم وأن يغطوا شمس واقعهم بغرابيل لا تبقي ولا تذر.

قبل أيام حضرت ملتقى حول الزواج في شكل ندوة صحفية كنت أعتقد أنها ستكون ماتعة بحلولها وتشخيصها للواقع بعيدا عن لغة أرقام الديموغرافيا التي لا تنفع.. حديث من ينسب لنفسه الاختصاص في العلاقات الجنسية أو الأسرية كما أحبذ أن أسميها أنا لم يخرج عن دائرة المجاعة الجنسية التي يتخبط فيها شبابنا.. كلامه كان دعوة صريحة لدعم هذا الشاب الراغب في كسر حاجز الزواج والعدول عنه دونما أي تحفظ.

ختاما كنت أود أن أسأل أصدقائي الإفتراضيين خاصة عن وجهة نظرهم بخصوص هذا الطرح بيد أن الكتابة على جدران الشوارع تحولت نحو جدران الفايس بوك وتويتر.. طبعا ليس بالكتابة وحسب، للصوت والصورة نصيبا غير منقوص أين يعتمدها الآلاف من الشباب في التواصل والتفاعل بل وفي إثارة الإعجاب الذي يتوق للحب تارة والزواج تارة أخرى، لكن بالمقابل ورغم نجاح عشرات العلاقات الافتراضية ونزوحها نحو الواقع تظل الآلاف منها عبثا في عبث على أصحابها الإيمان بالقضاء والقدر قبل رفع شعار “لأن الزواج تأخر سننحرف” !