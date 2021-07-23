لأول مرة.. أمل بوشوشة تكشف أسرارا عن حياتها الخاصة وإبنتها

قالت النجمة الجزائرية أمل بوشوشة، إنها تعيش حياتها ببساطة على غرار أيّ شخص عادي، وتتعامل مع الشهرة بمفهوم خاصّ بها.

وأضافت النجمة الجزائرية أمل بوشوشة في حوار مطول مع مجلة سيدتي اللبنانية :” أعيش حياة بسيطة هادئة على غرار الجميع. أستيقظ صباحا أتناول فطوري وأذهب إلى السوبرماركت، وأشتري حاجياتي ثم أزور صديقاتي

أما عن ابنتهاّ،قالت أمل : “هي تحب الغناء والرقص والتقاط الصور لنفسها. شخصيتها تشبه شخصيتي، وهي تشبهني بطفولتي كما تخبرني والدتي.”

كما تحدثت امل عن حياتها الخاصة:””شاطرة ونص بالطبخ” وأعدّ أطباقاً خاصة. وأحضّر وصفات وأطبّقها، ومرّات أجيد تطبيقها ومرّات أخفق. وأحب إعداد الولائم حيث تسعدني اللمّة على الموائد

وعن كيفية إتقانها لمختلف اللهجات العربية،ردت النجمة الجزائرية:”عشت فترة في فرنسا التي تضمّ أشخاصاً من مختلف الجنسيات. كان لديّ أصدقاء من مختلف الجنسيات.. اكتشفت أن لديّ هذه القابلية لإتقان اللهجات

و عن النجاحات الكبيرة التي تسجلها كل اعمالها،أجابت أمل:”الحمد لله، وهذا بالرغم من المنافسة الكبيرة وزحمة المسلسلات، فقد تمكنّا من خرق المنافسة. وأن نكون من الأوائل.”مضيفة:” كلّ ما في الأمر أنني قدّمت مسلسلات أحبها الناس، وصرت مشهورة على إثرها وبات الناس يتابعونني على التلفزيون.”

و تابعت:” وكم أنا محظوظة لأنني عملت منذ بداياتي مع أهمّ الأسماء، سواء إخراجيا أو إنتاجيا وعلى صعيد الممثلين. أنا محظوظة جدا وعملت على نفسي للوصول إلى ما صرت عليه الآن.

و عن جديدها قالت امل في حوارها مع نفس المجلة، لا جديد لديّ في الوقت الحالي. هناك أكثر من مشروع عرض علي بدأت بقراءته. أنا لا أجيد العمل بشكل تجاري، أعمل عندما تفتح شهيّتي.”