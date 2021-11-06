لأول مرة.. إرتفاع الصادرات خارج المحروقات لأكثر من 3.4 مليار دولار

كشف وزير التجارة، كمال رزيق، أن الجزائر رفعت الصادرات خارج المحروقات لأزيد من 3.4 مليار دولار، لأول مرة منذ الإستقلال.

وذكر الوزير في كلمة له على هامش مشاركته في مؤتمر الجزائر للإستثمار، بتعليمات رئيس الجمهورية، التي حملت دلائل قوية للتغيير والبعث بالتنمية الاقتصادية مع العمل على رفع الصادرات خارج المحروقات.

وأورد ذات المتحدث، إن الجزائر رفعت من صادراتها خارج المحروقات إلى 3.4 مليار دولار إلى نهاية أكتوبر 2021.

وأشار رزيق، إلى أن هذا المؤتمر يعتبر سانحة لتبادل الخبرات وتوسيع النظرة الاستشرافية فيما يخص الإستثمار لتمكين بلادنا من الظفر بحصتها من الاستثمارات الخارجية.

وأوضح الوزير، أن هذا الحدث والذي ينظم للمرة الأولى في الجزائر، يهدف إلى التطرق للاستثمار من كل جوانبه. وهو ما سيمكن من تعزيز مكانة الجزائر الدولية في مجال الاستثمار لتحرير القطاع الاقتصادي من التبعية للمحروقات.

مضيفا إن هذا المؤتمر يعبر عن الإرادة السياسية القوية واهتمام الحكومة بتعزيز البنية التحتية للإقتصاد.

هذا وكشف رزيق بهذه المناسبة، إن الجزائر ستشارك في الفترة الممتدة ما بين 2022 إلى 2023 في أكثر من 50 معرض دولي.

كما أشار الوزير، إلى أن كل الصادرات ارتفعت، مما يتطلب العمل والمثابرة، للوصول في يوم من الأيام، لرفع الصادرات لتكون أكثر من الواردات.

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