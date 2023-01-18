لأول مرة.. إطلاق برنامج لإكتشاف مواهب الراب الجزائري

سيطلق الرابر الجزائري المغترب “FLK” برنامجا جديدا لإكتشاف المواهب في فن الراب الجزائري من مختلف الولايات الجزائرية.

وستصدر الحصة، حسبما أعلن عنه “FLK”، يوم الأحد المقبل عبر منصة Dailymotion، بمشاركة صانع المحتوى “Abdou HK” و”Skorp” وغيرهم.

وتقومق فكرة البرنامج، في اكتشاف المواهب في فن الراب الجزائري من مختلف الولايات الجزائرية.

وتعد هذه الحصة الأولى من نوعها في الجزائر، والتي تستجيب لطموحات الشباب الجزائري الهاوي لفن الراب.