لأول مرة إفريقيا.. فريق طبي بباتنة ينجح بزراعة كلية لرضيع

وجه وزير الصحة، الأستاذ عبد الحق سايحي، رسالة شكر وعرفان للطاقم الطبي لزرع الكلى بالمركز الاستشفائي الجامعي بباتنة تحت قيادة الدكتور واغلات حسام الدين بعد نجاحهم في عملية جراحية هامة.

وحسب بيان لوزارة الصحة، نجح الفريق، في عملية زرع كلية لطفل يبلغ من العمر 3 سنوات، والتي تعد الأولى من نوعها مغاربيا وإفريقيا.

وكتب الوزير: “يشرفني أن أتقدم بإسمي وبإسم كافة إطارات ومستخدمي الإدارة المركزية. بأسمى عبارات التقدير والعرفان للفريق الطبي لزراعة الكلى بالمركز الاستشفائي الجامعي لباتنة تحت قيادة الدكتور واغلات حسام الدين نظير الجهود المبذولة بكل احترافية و روح المسؤولية والتفان في العمل، بعد نجاحه في عملية زرع كلية لطفل يبلغ من العمر 03 سنوات، والتي تعد الأولى من نوعها مغاربيا وإفريقيا”.

وختم الوزير بالقول: “لقد قدمتم خدمة جليلة وإنسانية راقية و شرفتم المهنة و رفعتم من مقامها، ألف تحيّة تقدير و إحترام”.