لأول مرة.. إلغاء عضوية فنانين مصريين بـ”تهمة الخيانة العظمى”

أعلنت نقابة المهن التمثيلية في مصر عن إلغاء عضويتي كل من الفنانين خالد أبو النجا و عمرو واكد.

وذلك على خلفية تصريحاتهما المسيئة لمصر، التي اعتبرتها تهدف الى الاضرار بمصالح الوطن، حسب ما نقلته وكالة أنباء الشرق الأوسط

وقد أوضح بيان النقابة أن ما حدث من العضوين عمرو واكد و خالد أبو النجا يعتبر بمثابة خيانة عظمى للوطن وللشعب المصري.

حيث توجها دون توكيل من الارادة الشعبية، واستبقا القرارات السيادية للدولة لتحريكها في اتجاه مساند لأجندة المتآمرين على أمن واستقرار مصر.

وأوضح ذات البيان:”أن نقابة المهن التمثيلية تعلن عن إلغاء عضويتها وتبرئها مما فعلاه”.

ومؤكدة أن النقابة لن تقبل وجود أي عضو خائن لوطنه بين أعضائها، محذرة إياهم من الإنجراف وراء أصحاب المصالح والأجندات المعادية لمصر وشعبها.