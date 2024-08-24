لأول مرة.. إماراتية في مسابقة ملكة جمال الأرض

شاركت الشابة الإماراتية نورا الجسمي، في مسابقة ملكة جمال الأرض، في نسختها الأخيرة والتي أقيمت في الإمارات للمرة الأولى.

وكشفت نورا، وهي أول فتاة إماراتية تشارك في مسابقة ملكة جمال الأرض، عن الأسباب التي دفعتها للتفكير في المشاركة ورسالتها التي ترغب في إيصالها إلى العالم.

وأوضحت نورا الجسمي، في لقاء جمع بينها وبين ريتا زيا، ملكة جمال الأرض، ما هي القضايا التي تهمها وتدافع عنها.

مشيرة إلى أنها تشعر بالفخر لكونها تمثل دولة الإمارات العربية المتحدة، وترغب في إيصال رسالة إلى العالم كله.

وقالت نورا الجسمي: “افتخر بتمثيل دولة الإمارات العربية المتحدة. لأنني أطمح إلى كسر الصورة النمطية عن المرأة العربية. ويمكن للنساء العربيات أيضا المشاركة في مسابقات الجمال”.

وأضافت: “وأود أن أضيف أنني شاركت من قبل في مؤتمر COP28 من أجل رفع الوعي حول الاستدامة. نحن قادة ديناميكيون وطموحون ومؤثرون نشكل مستقبلنا، بينما نحتضن تراثنا الغني”.

وستكون تلك المرة الأولى التي تشارك فيها فتاة عربية من الإمارات في مسابقة ملكة جمال الأرض 2024.

وتبلغ نورا الجسمي من العمر 22 عاماً، وتدرس في كلية الطيران، وتعمل في شركة خاصة في مجال الطيران.

https://twitter.com/RTonline_ar/status/1827043126843703786