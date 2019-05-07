لأول مرة.. إنتاج 300 ألف قنطار من الحبوب في غرداية

ينتظر تحقيق، ولأول مرة، إنتاج قدره، 303000 قنطار، من الحبوب، خلال الموسم الفلاحي الجاري، في غرداية.

وحسبما أفاد به اليوم الثلاثاء، لـ”وأج”، المكلف بالإحصاء بمديرية المصالح الفلاحية، خالد جبريط، يتوزع أغلب الإنتاج على القمح الصلب، بـ273.000 قنطار، والشعير بـ29.900 قنطار.

وتستهدف حملة الحصاد والدرس، التي ستنطلق نهاية شهر ماي الجاري، مساحة إجمالية قوامها 6.914 هكتار.

من بينها 6.060 هكتار للقمح الصلب، ومساحة 845 هكتار للشعير.

وأوضح جبريط، أنه تم تسجيل زيادة في المساحات المخصصة لزراعة الحبوب بالرش المحوري، بفضل الحملات التحسيسية، خاصة منها بالمنيعة.

وعرفت توقعات إنتاج الحبوب تزايدا محسوسا، بالمقارنة مع الموسم الفلاحي الفارط، الذي عرف إنتاج 170.138 قنطار، حسب ذات المصدر.

ومن أجل ضمان السير الحسن لحملة الحصاد والدرس، تم تسخير إمكانيات هامة، من بينها ثلاثون آلة حصاد، وشاحنات للنقل.

كما تم تخصيص مستودع لجمع الحبوب بطاقة استيعاب تقدر 90.000 قنطار، والذي تم انجازه بالمدخل الشمالي لمدينة المنيعة.

ومن جهة أخرى، شكلت مديرية المصالح الفلاحية لجنة، من أجل متابعة الحملة ومرافقة وتحسيس الفلاحين المعنيين ،حول ضرورة مكافحة النباتات الضارة .