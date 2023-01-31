قناة النهار لأول مرة.. إنشاء ووضع خلية لمتابعة مختلف الأحداث بقلم النهار أونلاين نشر في 31 جانفي 2023 - 22:58 شارك غرِّد أرسل 20 0 إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور رابط دائم : https://nhar.tv/0sroQ اقرأ أيضا شاهد نجوم المنتخب الوطني يساندون لاعبي المنتخب المحلي قناة النهار 13 جانفي رئيس الجمهورية : إتفقنا على دراسة وإنجاز أنبوب يضم الغاز الهيدروجين..الأمونياك و الكهرباء قناة النهار 23 جانفي تسابق أوروبي نحو الجزائر.. الطاقة والسياسة تعدلان كفتي العلاقات قناة النهار 24 جانفي تيارت .. وزير النقل يعطي إشارة إنطلاق حيز الخدمة خط فرندة وسعيدة قناة النهار 29 جانفي الجزائر تتحوّل لسويسرا😍😍مشاهد ساحرة للثلوج في الجزائر قناة النهار 25 جانفي رئيس الجمهورية :" أطلب من الحكومة العمل على تعميم إستعمال الوسائل الإلكترونية لتشمل مختلف المعاملات" قناة النهار 27 جانفي زين عامر: المنتخب الوطني لعب جيدا لكن هناك نقائص كثيرة يجب التخلص منها قناة النهار 17 جانفي حسين آشيو: منتخب النيجر يستغل إمكانياته جيدا ويلعب بقوة لاعبيه البدنية قناة النهار 28 جانفي شركة أوريدو تنظم دورة تكوينية لفائدة الصحفيين حول التغيرات المناخية قناة النهار 18 جانفي بوقرة: المهم في بعض المباريات هو تحقيق الفوز حتى وإن لم نلعب جيدا قناة النهار 13 جانفي