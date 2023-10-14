لأول مرة.. الجزائر تحتضن الندوة الوزارية افريقيا-دول شمال أوروبا

تحتضن الجزائر، خلال هذا الأسبوع، الندوة الوزارية افريقيا – دول شمال أوروبا في دورته العشرين. وهذا من 16 أكتوبر الجاري إلى غاية 18 من نفس الشهر.

كما ستعقد الندوة، لأول مرة في الجزائر وتحمل رمزية و أهمية كبيرة بالنظر إلى الظرف الدولي الحساس. خاصة في دول الساحل الإفريقي و كذلك الأزمات التي تعرفها عدة دول. ويعرف الاجتماع مشاركة قياسية بـ30 دولة منها 20 دولة ستكون ممثلة بوزراء الخارجية. في حين، سيشكل الاجتماع، فرصة للتنسيق مع الدول الأفريقية ودول شمال أوروبا حول عديد المشاكل التي تعاني منها القارة الأفريقية.

و من المقرر، أن يخلق الاجتماع فضاء تحاوري بين الدول المشاركة حول القضايا ذات الاهتمام المشترك و قضايا السلم والأمن والتنمية في إفريقيا.

و عن المواضيع التي ستطرح في هذه الندوة، فسيتم التطرق إلى 3 محاور. تتمثل في السلم و الأمن في إفريقيا أين ستكون فرصة للجزائر لطرح مواقفها. أما المحور الثاني فيتعلق بقضية الشراكة بين دول شمال أوروبا و إفريقيا. من خلال العمل على تجاوز مرحلة تقبل إفريقيا للمساعدة إلى مرحلة الشراكة الحقيقية عن طريق الاستثمار. أما المحور الثالث فسيتطرق إلى قضية العمل على التعاون في مجال متعدد الأطراف بين دول شمال أوروبا و إفريقيا بما في ذلك العمل على خلق فضاءات للإستماع لإنشغالات الشباب الإفريقي.