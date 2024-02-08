لأول مرة.. الجزائر تشارك في معرض الشرق المتوسط للسياحة والأسفار بتركيا

تُشارك الجزائر، لأول مرة في فعاليات الطبعة السابعة والعشرون لمعرض الشرق المتوسط للسياحة والأسفار EMITT المُقام باسطنبول في تركيا.

وحسب بيان لوزارة السياحة، سُتشارك الجزائر ممثلة بالديوان الوطني للسياحة ووفد من المتعاملين السياحيين العموميين والخواص. ومهنيي قطاع السياحة والصناعة التقليدية، في فعاليات هذه الطبعة التي ستحتضنها أسطنبول، وذلك من 06 إلى 09 فيفري 2024.

وتهدف هاته المشاركة إلى الانفتاح واكتساح أسواق سياحية جديدة واعدة والتعريف بوجهة الجزائر السياحية. وتمكين متعاملينا السياحيين من ربط علاقات عمل بينية وتنظيم برامج سياحية خاصة بعد الاجراءات المتخدة للحصول على التأشيرة.

بالإضافة الى هذا، فإن تسجيل المشاركة الجزائرية في هذا الموعد تعود الى العمل الترويجي. الذي قام به القطاع خلال فعاليات الصالون الدولي للسياحة والاسفار في طبعته الأخيرة. حيث عرفت مشاركة واسعة للمتعاملين السياحيين و الصحفيين والمؤثرين الأتراك. الذين قاموا بانجاز عدة محتويات عبر مواقع التواصل الاجتماعي و اعداد مقالات صحفية في مختلف وسائل الاعلام التركية. عن الحضارة الاسلامية والثرات العثماني في الجزائر، لقيت صدى إيجابي واسع، حسب ذات البيان.

جدير بالذكر أيضا، أن هذا الصالون يعتبر من بين أهم خمس معارض تجارية سياحية في العالم. حيث استحوذت الطبعة السابقة مشاركة أزيد من40.000 متعامل ومحترف في المجال السياحي. بمشاركة 595 عارض يمثلون 95 دولة و30000 زائر.

تجهيز الجناح الجزائري بكل الوسائل للترويج للسياحة الجزائرية

وفي إطار هذه التظاهرة، حجز الديوان الوطني للسياحة فضاء عرض للاحتضان الجناح الجزائري. الذي سيصمم ويجهّز بكل الوسائل الضرورية للقيام بعمليات الترقية والترويج والتسويق للمقصد السياحي الجزائري.

أما فيما يتعلق بمجال الترقية والترويج، فإنه سيتمُ الاعتماد على الدعائم الترقوية المطبوعة والرقمية باللغة العربية والانجليزية. و التي سيتم توزيعها على مستوى جناح الجزائر، بالإضافة إلى المعلومات و الشروحات. التي سيسهر إطارات الديوان و باقي أعضاء الوفد من متعاملين على توفيرها و تقديمها إلى الزوار الوافدين على الجناح الجزائري.

كما سيكون متوفر على مستوى الجناح الجزائري إمكانية القيام بزيارات افتراضية عبر تقنية ثلاثية الأبعاد لبعض المناطق السياحية الجزائرية.

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