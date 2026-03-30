لأول مرة .. الجزائر تصدر طابعا بريديا يخلّد اليوم الدولي للقاضيات

أصدّرت الجزائر طابعا بريديا في شهر مارس 2023 تخليدا لليوم الدولي للقاضيات.

وأعلنت المديرة الوطنية للمشروع القاضي عيسيو إسماء اليوم الإثنين بالعاصمة. خلال عرضها أهم مخرجات الفعالية الجانبية المتعلقة بمشروع التعاون وزارة العدل برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بالجزائر ” حول دعم تنمية المسار المهني للنساء القاضيات إثر انعقاد الدورة الـ70 الخاصة بلجنة الامم المتحدة أن الطابع البريدي يظهر قاضية ترتدي الجبة السوداء وتشير بيدها لميزان العدل المتساوي الكفتين.

مشيرة أن اختيار الطابع لإبراز نضال المرأة الجزائرية بصفة عامة والمرأة القاضي بصفة خاصة. ليكون رمزا في سبيل تكريس حقوقها وتعزيز مبدأ المساواة بينها وبين الرجل.