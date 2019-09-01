لأول مرة.. الجزائر تغيب عن مسابقة “أحسن مغني إفريقي”

غابت الأسماء الفنية الجزائرية، ولأول مرة، عن مسابقة جائزة الموسيقى الإفريقية “Afrima”، للتنافس على لقب المغني الأكثر جماهيرية في إفريقيا.

وكانت الجزائر، ومنذ نشأة هذه الجائزة، تمثل في كل طبعة، بعدة أسماء فنية جزائرية.

وفاز كل من النجمين الجزائريين، الشاب خالد، وكادير الجابوني، بهذه الجائزة سابقا.

المنافسة ستكون شرسة هذه المرة، بين الأسماء المصرية والمغربية على مستوى القارة السمراء، والتي شاركت في المنافسة، للحصول على لقب أفضل فنان إفريقي لعام 2019.

وتعد ترشيحات القوائم الأولية لتصويت الجماهير في “الأفريكان ميوزيك أووردز” أو”Afrima”، من أعرق وأهم الجوائز الموسيقية على مستوى القارة السمراء.

ويختار في هذه المسابقة، أفضل مطرب ومطربة، وأفضل أغنية و”دي جي” ، وأفضل عمل فني موسيقى، على مستوى إفريقيا، في كل عام.