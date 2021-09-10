لأول مرة.. الجزائر تنتخب عضوا أصليا في مجلس إدارة منظمة العمل العربية

تم انتخاب الجزائر عضوا أصليا في اللجنة الإدارية والمالية لمنظمة العمل العربية، بأطراف الإنتاج الثلاثة حكومة عمالا وأرباب عمل.

وإلى جانب عضوية الاتحاد العام للعمال الجزائريين كممثلة للجزائر في المنظمة العربية للضمان الاجتماعي. تم أيضا انتخاب ممثلين للجزائر بصفة عضو أصلي في لجنة المرأة العاملة.

وبهذا تمكنت الجزائر من تعزيز مكانتها على مستوى كمظمة العمل العربية. وذلك من خلال ضمان تواجدها في كافة الهيئات الدستورية لذات المنظمة.

وتجدر الإشارة إلى أن هذا الانجاز المشرف جاء بفضل كفاءة وإصرار ممثلي الجزائر الفاعلين بأشغال اللجان الخمس لمنظمة العمل العربية.