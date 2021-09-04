لأول مرة الشاب خالد وراغب علامة في حفل واحد بالقاهرة

يلتقي لأول مرة النجمان الجزائري الشاب خالد واللبناني راغب علامة لاحياء حفل غنائي بأحد فنادق التجمع الخامس يوم 11 سبتمبر المقبل في بالقاهرة.

يذكر أن آخر مشاركات الكينغ خالد بعالم الحفلات بمصر كانت أوائل الشهر الماضى بالساحل الشمالي، وشارك في الحفل مطرب المهرجانات حسن شاكوش.

ومن المقرر أن يقدم الشاب خالد عددا من أغنياته الشهيرة التي قدمها خلال مسيرته الفنية الطويلة منها “عايشة، ودى دى”.

جدير بالذكر أن آخر حفلات النجم اللبناني راغب علامة بالقاهرة كانت داخل أحد فنادق القاهرة الشهيرة، يوم 30 جوان الماضى ، وكانت النجمة نانسي عجرم تشاركه بفقرة غنائية في نفس الحفل .

يذكر أن النجم راغب علامة قد احتفل بعيد ميلاده وقتها بالقاهرة وسط حضور عدد كبير من نجوم الفن وأسرته.

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