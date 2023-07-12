لأول مرة.. العاصمة ضمن الـ TOP 15 لأكثر المدن حرا في العالم

صنف موقع “Eldorado Weather” المتخصص في درجات الحرارة عبر العالم أربع مدن جزائرية ضمن قائمة المدن الأكثر حرا في العالم خلال 24 ساعة الأخيرة.

وفي آخر تحديث للموقع تواجدت ولاول مرة العاصمة الجزائرية ضمن الـ TOP 15 ضمن الاكثر المدن حرا في العالم حيث جاءت في المركز الـسابع الدار البيضاء في العاصمة بـ 47.9 درجة مئوية.

كما كشف موقع “Eldorado Weather”تواجد مدينة يسكرة في المركز الخامس بـ 48 درجة مئوية، بينما مدينة الدار البيضاء في العاصمة بـ 47.9 درجة مئوية. في حين صنفت في المركز الثامن مدينة أدرار بـ 47.9 درجة مئوية، ومدينة إن صالح في المركز التاسع بـ 48 درجة مئوية .

وتصدرت القائمة مدينة البصرة بالعراق بـ 49.5 درجة مئوية، متبوعة بمدينة صفي آباد الإيرانية بـ 49.1 درجة مئوية. بينما جاءت في المركز الخامس عشر والاخير من قائمة المدن الاكثر حرا في العالم مدينة القيصومة في السعودية بـ 47.5 درجة مئوية.