لأول مرة.. المجلس الشعبي الوطني ينظم يوما برلمانيا خارج ولاية الجزائر

تنظم لجنة الشؤون الاقتصادية والتنمية والصناعة والتجارة والتخطيط، برئاسة كمال بلخضر، رئيس اللجنة لدى المجلس الشعبي الوطني. وبالتنسيق مع وزارة اقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة والمؤسسات المصغرة، يوم الاثنين 26 ديسمبر 2022 بجامعة تيسمسيلت. يوما دراسيا تحت عنوان “المقاولاتية والشباب: رهانات الحكومة وتطلعات المجتمع”.

ويتضمن جدول الأعمال، كلمة ترحيبية لرئيس لجنة الشؤون الاقتصادية، كمال بلخضر، يليها الافتتاح الرسمي للأشغال. من قبل رئيس المجلس الشعبي الوطني ابراهيم بوغالي الذي سيلقي كلمة حول الموضوع.

يتضمن برنامج هذا اليوم الدراسي مداخلات تتناول الموضوعات التالية: “الإطار القانوني للمقاولاتية في الجزائر”. “أنظمة تمويل المقاولاتية”، “آليات مرافقة المقاولاتية”.”أهمية المقاولاتية في مختلف القطاعات الاقتصادية”، “المقاولاتية بين الواقع الاقتصادي والرؤى السياسية”. “المقاولاتية وسيرورة العمل الحر في الجزائر”، و”دور وسائل الاعلام والاتصال في نشر الفكر المقاولاتي بين أفراد المجتمع”.

عقب إجراء مناقشة عامة حول مجمل هذه الموضوعات سيرفع المشاركون جملة من التوصيات. تلخص أهم ما تم التوصل إليه وذلك قبل تكريم عدد من المشاركين في الأشغال.

يشار إلى أن هذا النشاط سيتزامن مع الأسبوع العالمي للمقاولاتية. الذي يحتفى به من 18 إلى 22 نوفمبر من كل عام.