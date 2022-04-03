لأول مرة.. المسلمون يفطرون ويصلون التراويح في ساحة تايمز سكوير بأمريكا
تجمع المئات من المسلمين في تايمز سكوير، بأمريكا، يوم أمس السبت للاحتفال ببداية شهر رمضان الكريم. حيث تناولوا وجبة الافطار وأدوا صلاة التراويح بالساحة لأول مرة في تاريخ أمريكا.
وحسب الإعلام الأمريكي فقد تم توزيع 1500 وجبة طعام على المسلمين ليلة السبت بمناسبة نهاية اليوم الأول.
وقال أحد المسلمين المتواجدين بالتجمع “بالنسبة للمسلمين، لا يتعلق الأمر بالصوم فقط. حتى نفهم كيف يشعر أولئك الذين يعانون من انعدام الأمن الغذائي. نحن في الواقع نفعل ذلك حتى نتمكن من الاقتراب أكثر وأكثر من خالقنا ، ربنا ، الله”.
وعن تلاوة القران بتايمز سكوير قال المتحدث على قناة CBS2 “نريد أن تُتلى هذه الصلاة الخاصة بقلب المدينة لسبب ما. نحن هنا لشرح ديننا لكل من لا يعرفون ما هو الإسلام، الإسلام هو دين السلام. دين الوحدة والدعوة إلى اللاعنف”.
وقال آخر “هناك الكثير من المفاهيم الخاطئة عن الإسلام”. هناك أشخاص مجانين في جميع الثقافات، وجميع الأديان ، وهذه المجموعات الصغيرة من الناس لا تمثل الأغلبية. نحن نشجع على الصلاة، والصيام، والقيام بالأعمال الصالحة، والتصدق.”
كما أضاف “القرآن وحي إلهي. إنه آخر ما أنزل على النبي محمد، تمامًا مثل عيسى، تمامًا مثل موسى”. “نحن جميعًا متحدون ومترابطون معًا. على الناس أن يتوقفوا عن محاولة تفريق المسيحيين والمسلمين والجميع. يجب أن يتوقف هذا.”
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جريمة مروعة بأمريكا.. مقتل طفل كان ينتظر وجبة طعام
قتل صبي يبلغ 12 عاما بالرصاص، ليلة الخميس، في مدينة نيويورك، بينما كان جالسا بأمان في سيارة متوقفة.
وكان الطفل الضحية رفقة شابة أصيبت بطلقات نارية، فيما نجت فتاة كانت برفقتهما، حسبما أعلنت الشرطة ورئيس بلدية المدينة.
وحسبما أكد المفتش في شرطة مدينة نيويورك مايكل كيمبر، خلال إيجاز صحفي. استدعيت الشرطة بعد إطلاق نار في حي بروكلين قبيل الساعة الثامنة مساء. ووجدت عند وصولها سيارة متوقفة في شارع وفيها ثلاثة ركاب.
وشرح الشرطي أنّ “في المقعد الأمامي كان يجلس صبيا يبلغ 12 عاما أصيب بعدة طلقات رصاص، وتوفي على الفور”.
وأضاف أن في مقعد القيادة كانت تجلس شابة تبلغ 20 عاما وأصيبت كذلك برصاصات عدة. ونُقلت إلى المستشفى لإجراء عملية جراحية ومن المتوقع أن تنجو. ولم تصب فتاة تبلغ 8 سنوات كانت جالسة في المقعد الخلفي.
وقال كيمبر إنّ التحقيقات الأولية تشير إلى أنّ الضحايا أوقفوا سيارتهم لشراء الطعام. عندما اخترقتها رصاصات عدة ولكنه لم يوضح ما إذا تم استهداف الضحايا أو أصيبوا برصاص طائش.
وتساءل رئيس بلدية نيويورك إريك آدامز، وهو ضابط شرطة سابق أسود في حديث للصحافة “ماذا عن الأبرياء؟. ماذا عن لأشخاص الذين يجلسون في سياراتهم ويُطلق عليهم الرصاص؟ متى سنبدأ نضالنا من أجل الأبرياء في هذه المدينة؟”.