لأول مرة.. المسلمون يفطرون ويصلون التراويح في ساحة تايمز سكوير بأمريكا

تجمع المئات من المسلمين في تايمز سكوير، بأمريكا، يوم أمس السبت للاحتفال ببداية شهر رمضان الكريم. حيث تناولوا وجبة الافطار وأدوا صلاة التراويح بالساحة لأول مرة في تاريخ أمريكا.

وحسب الإعلام الأمريكي فقد تم توزيع 1500 وجبة طعام على المسلمين ليلة السبت بمناسبة نهاية اليوم الأول.

وقال أحد المسلمين المتواجدين بالتجمع “بالنسبة للمسلمين، لا يتعلق الأمر بالصوم فقط. حتى نفهم كيف يشعر أولئك الذين يعانون من انعدام الأمن الغذائي. نحن في الواقع نفعل ذلك حتى نتمكن من الاقتراب أكثر وأكثر من خالقنا ، ربنا ، الله”.

وعن تلاوة القران بتايمز سكوير قال المتحدث على قناة CBS2 “نريد أن تُتلى هذه الصلاة الخاصة بقلب المدينة لسبب ما. نحن هنا لشرح ديننا لكل من لا يعرفون ما هو الإسلام، الإسلام هو دين السلام. دين الوحدة والدعوة إلى اللاعنف”.

وقال آخر “هناك الكثير من المفاهيم الخاطئة عن الإسلام”. هناك أشخاص مجانين في جميع الثقافات، وجميع الأديان ، وهذه المجموعات الصغيرة من الناس لا تمثل الأغلبية. نحن نشجع على الصلاة، والصيام، والقيام بالأعمال الصالحة، والتصدق.”

كما أضاف “القرآن وحي إلهي. إنه آخر ما أنزل على النبي محمد، تمامًا مثل عيسى، تمامًا مثل موسى”. “نحن جميعًا متحدون ومترابطون معًا. على الناس أن يتوقفوا عن محاولة تفريق المسيحيين والمسلمين والجميع. يجب أن يتوقف هذا.”

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