لأول مرة.. المغني المغربي الشهير “زهير بهاوي” يحل بالجزائر
يحل المغني المغربي الشاب، “زهير بهاوي”، والمعروف في الجزائر، بأغنية “décaportable”، بالجزائر، ولأول مرة، في الشهر الجاري.
حيث أعلن الفنان المغربي الشاب، عبر صفحته الرسمية على “الأنستغرام”، عن أحيائه لحفل فني بالجزائر العاصمة، يوم 29 جوان الجاري، بمسرح الهواء الطلق.
ونشر “زهير بهاوي” ملصق الحفل، وكتب: “فرحان لمقابلة خوتنا وحبابنا بالجزائر العاصمة، إن شاء الله”، وأرفق تعليقه بهاشطاغ: “خاوة خاوة”.
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