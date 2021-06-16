لأول مرة.. المُنتخب الوطني المحلي يتدرب بملعب وهران الجديد

يُجري في هاته الأثناء المنتخب الوطني الجزائري للاعبين المحليين حصة تدريبية بالملعب الأولمبي الجديد لوهران، وذلك تحسبا لمواجهة المنتخب الليبيري غدا الخميس بداية من الساعة التاسعة إلا الربع مساءا.

الحصة التدريبية هي الأولى لأشبال المدرب عبد المجيد بوقرة بملعب وهران الأولمبي الجديد والآخيرة في نفس الوقت لزملاء بلال بن حمودة قبل مواجهة ليبيريا الودية التحضيرية ليُدشن بذلك رسميا المنتخب الوطني المحلي التحفة الرياضية الجديدة.

وكان المنتخب الوطني المحلي قد حل بمدينة وهران ظهيرة اليوم الأربعاء على متن طائرة خاصة كما رافقهم الناخب الوطني للمنتخب الأول جمال بلماضي.