لأول مرة.. النجم زهير بهاوي يحل بالجزائر وبجعبته مفاجآت كثيرة

يحل النجم المغربي، “زهير بهاوي”، بالجزائر، لأول مرة، للإلتقاء بجمهوره الجزائري، وإحياء حفلات غنائية، في الجزائر العاصمة، وفي قسنطينة، حسب ما أعلن عنه الفنان على صفحته بـ”الأنستغرام”.

وعقد “زهير بهاوي”، أمس الثلاثاء، ندوة صحفية بفندق “الأوراسي”، بالعاصمة، أين عبر عن سعادته الكبيرة بتواجده بالجزائر لأول مرة.

وأضاف “زهير بهاوي”، في الندوة الصحفية التي غطتها قناة “النهار”: “منذ أن قدمت إلى الجزائر، أحسست وكأنني مازلت في بلدي، شعب الجزائر كرماء، وقلبهم أبيض”.

وعبر النجم المغربي، عن فخره بالفنان الجزائري العالمي، “سولكينغ”، وبما حققه من نجاح كبير، عبر العالم.

وعن سؤال لفنان، حول رغبته بأداء “ديو غنائي”، مع فنان جزائري، قال “زهير بهاوي”: ” أنا أتابع الفنانين الجزائريين منذ صغري، خصوصا طابع الراي، وقد تعلمت منهم الكثير، وشرف كبير أن أغني معهم”.

كما كشف الفنان، عن مفاجآت كثيرة، حضرها لجمهوره بالجزائر، والذي هو جد متحمس للقائه.

وقدم “زهير بهاوي” بالمناسبة، تحية للمنتخب الجزائري لكرة القدم، بعد تتويجه بكأس أمم افريقيا بمصر، قائلا: “أشكر المنتخب الجزائري على هذا التتويج، شرفتمونا، وكأن المغرب أخذت الكأس”.

وسيقيم النجم المغربي، “زهير بهاوي”،خلال حلوله بالجزائر، حفلين غنائيين، الأول غدا الخميس بمسرح الهواء الطلق، بالجزائر العاصمة.

كما سيكون لـ”زهير بهاوي”، لقاء مع الجمهور القسنطيني، يوم 3 أوت القادم.