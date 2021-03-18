لأول مرة بالجزائر.. إطلاق خدمة الدفع المحمول لزبائن البنك الوطني الجزائري

أعلن ايمن بن عبد الرحمان، وزير المالية، عن إطلاق لأول مرة بالجزائر خدمة للدفع المحمول المخصصة لزبائن البنك الوطني الجزائري.

وحسب تصريح وزير المالية، اليوم الخميس، تهدف هذه الاخيرة الى تسريع وتنويع قنوات التوزيع.

وتعتبر الخدمة تطبيقا للدفع عبر الهاتف المحمول بدون اتصال، حيث يعتمد استخدامه على رموز ذكية.

ويتيح هذا التطبيق عملية الدفع، وكذا التحويل من شخص لآخر مع توفير ميزات ذات قيمة مضافة عالية لمستخدميه.

ويُمكّن هذا التطبيق لعملاء البنك من افراد ومهنين وشركات من الاستفادة وبصفة فورية من خدمات البنكية للدفع والتحويل وطلب النقود.

وفي حديثه عن الدفع عن طريق الانترنت بواسطة CIB، كشف عن استخدام 71 منصة WEB MARCHANT للتجارة الالكترونية.

وبلغ العدد الاجمالي للمعاملات منذ انطلاق العملية الى غاية 2020، 4 ملايين و593 الف و960 معاملة.

وبلغ عدد الموزعات والشبابيك الالية، 3030، في نهاية سنة 2020، مقابل 1621 في أواخر 2019.

وارتفعت عمليات السحب بالموزعات والشبابيك الآلية من 9 ملايين و929 الف و652 في 2019، لحوالي 59 مليون عملية في 2020.

وارتفع العدد الاجمالي للآليات الدفع الجوارية قيد التشغيل من 23726 في 2019، إلى 33945 أواخر 2020.

كما ارتفع عدد معاملات الدفع على اليات الدفع الجوارية من 624274 سنة 2019، الى 77710 معاملة بنكية في 2020.

وأكد الوزير أن هذه الارقام تعكس مدى الاهتمام المتزايد لزبائن البنوك بآليات الدفع الجديدة والمنتجات النقدية الآلية.

فضلا عن ذلك، قامت البنوك بإنجاز العديد من مساريع التحول الرقمي وأخرى سيتم استلامها عن قريب.

ويتعلق الامر بوضع منصات الخدمات الالكترونية البنكية، من الجيل الجديد.

ومن شأن هذه الاخيرة ان تتيح لعملاء البنوك الاستفادة من خدمة ذات جودة عالية.

وكذا انشاء وكالات رقمية تعمل بصفة الية ومفتوحة، وهي موجودة جاليا على مستوى البنوك العمومية.