لأول مرة برمجة 10رحلات بمطار ميصالي الحاج تلمسان لنقل 2400 حاج

سيشهد مطار ميصالي الحاج بولاية تلمسان لأول مرة برمجة 10 رحلات جوية لنقل الحجاج إلى البقاع المقدسة.

الرحلة الأولى تنطلق يوم الجمعة 24 ماي بتعداد 250 حاج على الساعة الرابعة مساءا والرحلة الثانية في نفس اليوم على الساعة 22:30 على متن الخطوط الجوية الجزائرية الرحلتين متوجهتين إلى المدينة المنورة.

عدد الحجاج المبرمج نقلهم من مطار ميصالي الحاج 2400 حاج من ولايات تلمسان، عين تموشنت، سيدي بلعباس والنعامة.