لأول مرة بعد 8 مباريات.. شايبي يشارك في 90 دقيقة مع فرانكفورت

بصم متوسط الميدان الدولي الجزائري، فارس شايبي، اليوم الخميس، على أول مشاركة أساسية له مع فريقه آينتراخت فرانكفورت، منذ ثماني مباريات.

وشارك شايبي في كامل أطوار مباراة فريقه فرانكفورت أمام ميتلاند التي انتهت بفوز النادي الألماني، بهدفين مقابل هدف، برسم الجولة الخامسة من دوري منافسة “الأوروبا ليغ”. ونال اللاعب علامة 7.1 في هذه المواجهة (حسب موقع صوفاسكور للإحصائيات).

وقرر مدرب آينتراخت فرانكفورت، دينو توبمولر، إقحام لاعبه الدولي الجزائري أساسياً في هذه المواجهة بعد ثماني مباريات. إذ تعود آخر مشاركة أساسية لـ شايبي مع فريقه إلى مواجهة بايرن ميونيخ الألماني بتاريخ العاشر أكتوبر الماضي، في الجولة السادسة من “البوندسليغا” التي لعب فيها شايبي 80 دقيقة.

للإشارة، خاض فارس شايبي، 14 مواجهة مع إينتراخت فرانكفورت هذا الموسم، بمجموع 680 دقيقة لعب، وتمكن من تسجيل هدف واحد فقط.