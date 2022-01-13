لأول مرة.. بلماضي يسترجع جميع لاعبيه قبل موعد غينيا الاستوائية

شرع لاعبو المنتخب الوطني في الاستعدادات الجدية لمباراة غينيا الاستوائية الاحد المقبل بملعب جابوما بمدينة دوالا الكاميرونية.

وقاد الناخب الوطني جمال بلماضي الحصة التدريبية التي جرت على الساعة السادسة بالتوقيت المحلي وسط أجواء وظروف مواتية. كما حظر كل اللاعبون في الحصة التدريبية بما فيهم بن ناصر ووناس و تاهرات إلى جانب أوكيدجة.

وجرت الحصة التدريبية وسط اجواء منعشة وحرارة منخفضة نوعا ما عكس التدريبات السابقة.