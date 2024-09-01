لأول مرة.. تحويل التلاميذ بين المؤسسات التعليمية رقميا

أعلنت وزارة التربية الوطنية، عن تفعيل آلية تقديم طلبات التحويل الرقمي عن بعد، من مؤسسة تعليمية إلى أخرى، إبتداء من هذه السنة الدراسية 2024-2025.

وحسب بيان للوزارة، فعلى الأولياء الراغبين في تحويل أبنائهم، من مؤسسة تعليمية إلى أخرى. الإكتفاء فقط بتقديم طلباتهم على الفضاء المخصّص لهم ضمن النظام المعلوماتي لقطاع التربية الوطنية عبر الرابط: //awlyaa.education.dz:https.

وأضافت الوزارة، أن تقديم طلبات التحويل، يكون خلال الفترة الممتدّة من يوم الأحد 08 سبتمبر إلى يوم السبت 21 سبتمبر 2024.

وأشار البيان، إلى أنه يتعين على التلاميذ المعنيين بطلب التحويل الالتحاق بمؤسساتهم التعليمية الأصلية منذ أول يوم من الدخول المدرسي.

وسيتم تبليغ الأولياء الذين قدّموا طلبات تحويل أبنائهم بالنتائج عبر نفس الفضاء. وعن طريق إدارة المؤسسة التعليمية الأصلية بتاريخ 24 سبتمبر 2024.

فيما سيلتحق التلاميذ المقبولة طلبات تحويلهم بمؤسساتهم التعليمية الجديدة في أجل أقصاه يوم الأحد 29 سبتمبر 2024.

ولفت البيان، إلى أن أيّ طلب تحويل للتلاميذ من مؤسسة تعليمية إلى أخرى خارج النظام المعلوماتي لقطاع التربية الوطنية يعدّ لاغيا وعديم الأثر.