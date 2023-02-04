لأول مرة.. تلاوة القرآن في امتحان السانكيام

تضمن جدول امتحان تقييم مكتسبات مرحلة التعليم الابتدائي لتلاميذ السنة الخامسة هذه السنة استظهار القرآن الكريم وتلاوته بالنسبة لمادة التربية الإسلامية.

وأكد أستاذ بمرحلة التعليم الإبتدائي في تصريح لـ”النهارأون لاين”، أن التلاميذ سابقا كانوا يقومون بكتابة السور القرآنية والآيات ولا يرتلونها في الاختبارات. وبالتالي فإن الأستاذ كان يضع علامة على كتابة السورة القرآنية وليس تلاوتها. لكن هذه السنة وفي الإمتحان الجديد الخاص بتقييم مكتسبات التلاميذ الذي اعتمدته وزارة التربية الوطنية. سيتم تلاوة القرآن والآيات لمعرفة قدرات التلميذ وهل هو مكتسب للمادة ام لا.

وقال المتحدث أن مادة التربية الإسلامية يتم تقسيمها إلى ميادين عدة. تتمثل في العقيدة والعادات، القصص والسيرة النبوية إضافة إلى تهذيب السلوك وكذا القرآن الكريم.

وفي هذا الميدان كان التلميذ يقوم بالحفظ وكتابة ما حفظه على ورقة الإجابة. وهكذا يكون التقييم لكن هذه السنة فان التلميذ مجبر على تلاوة القرآن.

هذا وكانت الوزارة قد أكدت سابقا في تعليمة وجهتها إلى مديريات التربية على المستوى الوطني. أن امتحان تقييم مكتسبات مرحلة التعليم الابتدائي سيكون في الفترة الممتدة من 30 أفريل إلى 25 ماي القادم.

على أن تنطلق عملية التسجيل عبر المنصة الرقمية التابعة للديوان الوطني للامتحانات والمسابقات في الفترة الممتدة من 5 الى 23 فيفري القادم.