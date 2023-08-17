لأول مرة.. تمديد مواقيت التدريس بالجامعات إلى العاشرة ليلا

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، عن فسح المجال لتمديد مواقيت فتح مرافق مؤسسات التعليم العالي إلى غاية الساعة العاشرة ليلا بدءا من الدخول الجامعي 2023/2024.

وجاء في تعليمة وجهتها الوزارة لمديري مؤسسات التعليم العالي والمدير العام للديوان الوطني للخدمات الجامعية، أنه يتعين على مديري مؤسسات التعليم العالي مراعاة التمديد الزمني المقرر أثناء ضبط برامج الأنشطة البيداغوجية والعلمية. بما في ذلك إعداد جداول التوقيت الخاصة بالتدريس وتنظيم الأحداث العلمية.

كما يجب الإبقاء على أهم المرافق التي يرتادها الطلبة والأساتذة تحت تصرفهم إلى غاية التوقيت المحدد أعلاه. على غرار المخابر والمكتبات والحاضنات ومراكز تطوير المقاولاتية.

كما يكلف الديوان الوطني للخدمات الجامعية، عبر مديريات الخدمات الجامعية، بضمان التنسيق مع مؤسسات التعليم العالي لضبط مخططات النقل الجامعي. وفقا لمواقيت التدريس المعتمدة على مستوى كل جامعة.

وطلبت الوزارة في اتخاذ الترتيبات اللازمة لضمان تجسيد التمديد الزمني سالف الذكر ميدانيا بما في ذلك التشاور مع ممثلي الأساتذة والعمال والطلبة بخصوص تمديد فترة التدريس.

ووضع نظام مناوبة يسمح باحترام الحجم الساعي للمستخدمين الذين سيتداولون على تأطير مرافق المؤسسة المعنية بتمديد مواقيت فتحها.