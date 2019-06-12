لأول مرة.. تونس تستضيف مؤتمر الإتحاد الدولي للصحفيين

احتضنت تونس، ولأول مرة، فعاليات المؤتمر الـ30، للاتحاد الدولي للصحفيين ، تحت شعار”من أجل صحافة حرة”.

وشارك في هذا المؤتمر،300 قيادي نقابي يمثلون 600 ألف صحفي في العالم.

أين شدد رئيس الجمهورية التونسية، الباجي قايد السبسي،على أهمية حرية الصحافة في الحفاظ على باقي الحريات وتكريس الديمقراطية، خلال اشرافه أشغال افتتاح المؤتمر.

وبهذه لامناسبة،أجمع رؤساء الاتحادات الصحفية على أن الصحافة مهنة مخاطر في عالم مضطرب، محذرين من تزايد الانتهاكات والاعتداءات على الصحفيين.

وذلك في العديد من البلدان وخاصة في البؤر الساخنة حول العالم، خاصة مع ارتفاع عدد الصحفيين الذين قتلوا أثناء ممارستهم لمهامهم.

وتم خلال فعاليات المؤتمر، تنظيم مسيرة تضامنية مع الصحفيين الذين قتلوا في كافة أنحاء العالم من أجل مهنتهم، ودعما لأولئك المعتقلين في السجون.

كما ندد المشاركون بمحاولات بعض الأنظمة العربية ضرب حرية الإعلام والتضييق على الصحفيين.