لأول مرة.. جدري القردة يصل إلى هذه الدولة

أعلنت منظمة الصحة العالمية، أمس الخميس، عن رصد حالات إصابة بالسلالة 2 من جدري القردة، لأول مرة منذ بدء تفشي المرض، في دولة كوت ديفوار.

وأوصت المنظمة، الاثنين، الدول التي سجلت إصابات بسلالة جديدة من جدري القردة ظهرت مؤخرا في إفريقيا. بإطلاق خطط تطعيم في المناطق التي تم فيها رصد المرض.

وفي نفس الوقت، طمأنت المنظمة بشأن مخاوف إنتشار هذا المرض مؤكدة أن جدري القردة ليس “كوفيد الجديد”.

وأعلنت منظمة الصحة مرض جدري القردة، “طارئة صحية عامة تسبب قلقا دوليا” في 14 أوت. وهو أعلى مستوى تحذير يمكن أن تطلقه الهيئة.

وجاء هذا الإعلان، بسبب تزايد عدد الإصابات بجدري القردة في جمهورية الكونغو الديموقراطية. مدفوعا بالسلالة “1بي” التي سُجلت كذلك في بوروندي وكينيا ورواندا وأوغندا.

وكانت منظمة الصحة العالمية قد أعلنت حالة الطوارئ الصحية العامة في عام 2022 عندما تفشى الوباء عبر السلالة “2بي” في جميع أنحاء العالم.

وتم رفع أعلى مستوى من التأهب في ماي 2023، لكن منظمة الصحة أوصت جميع الدول بإعداد خطط مكافحة وطنية.