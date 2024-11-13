لأول مرة.. جهاز الخدمة السرية الأمريكية يُدخل “كلب روبوت” في مهام حراسة الرؤساء

قام جهاز الخدمة السرية الأمريكي بإدخال خدمة أمنية جديدة، بعد الانتقادات التي وجهت له، عقب تعرض الرئيس دونالد ترامب لمحاولتي اغتيال خلال حملته الانتخابية.

وتتمثل هذه الخدمة الأمنية الجديدة في “كلاب آلية” تقوم بدوريات في منزل الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب، بمنتجع مارالاغو بفلوريدا، ما يوفر الحماية المطلقة له ولفريقه.

وتم تصنيع هذا “الكلب الروبوتي” من شركة بوسطن ديناميكس، وهو جزء من جهود الخدمة السرية لتأمين الرئيس المنتخب دون وضع الحراس البشريين في مواقف محفوفة بالمخاطر.

ولم توضح الخدمة السرية، بالضبط، ما يمكن للروبوت فعله، لكنهم يقولون إنه محمّل بالتكنولوجيا للمساعدة في حماية العقار.

وللإشارة، كان جهاز الخدمة السرية الأمريكي قد نشر لقطات فيديو لـ”الكلب الآلي” أثناء تجريبه لأول مرة في تأمين اجتماعات قمة قادة “الناتو”، جويلية الماضي.