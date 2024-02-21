لأول مرة..”حزب الله” يستهدف ‏مستوطنة “متسوفا” الصهيونية بصواريخ “الكاتيوشا”

واصلت المقاومة الإسلامية في لبنان، اليوم الاربعاء، ردّها على ‌‌‏الاعتداءات الصهيونية على القرى الجنوبية والمنازل المدنية، ودعمها للشعب الفلسطيني الصامد في قطاع غزة ومقاومته، بتنفيذها 13 عمليّة عسكرية خلال ساعات.

وقام “حزب الله”، باستهداف لأول مرة، ‏مستوطنة “متسوفا” الصهيونية باستخدام صواريخ “الكاتيوشا”، وذلك رداً على ‌‏اعتداءات جيش الإحتلل على القرى والمنازل المدنية، وخصوصا الاعتداء على المدنيين في مجدل ‏زون.

يذكر في هذا السياق، أنّ مستوطنة “متسوفا” تبعد نحو 3 كلم عن الحدود اللبنانية في القطاع الغربي، وهي تضم معملا للحديد، وأماكن سياحية، وثكنة عسكرية، وحقل رماية، ومسرحاً، بالإضافة إلى أماكن للتسوق.

كما قامت المقاومة اللبنانية، بإستهداف تموضعا ‏عسكريا لجنود الاحتلال في مستوطنة “أفيفيم” بالأسلحة المناسبة، للمرة الثانية اليوم، وأوقعت من فيه بين قتيل ‏وجريح.‏

بالإضافة الى استهداف ‏موقع “حدب يارين” بصاروخي “بركان”، وحققوا فيه إصابات مباشرة.‏