لأول مرة..”حزب الله” يستهدف مستوطنة “متسوفا” الصهيونية بصواريخ “الكاتيوشا”
واصلت المقاومة الإسلامية في لبنان، اليوم الاربعاء، ردّها على الاعتداءات الصهيونية على القرى الجنوبية والمنازل المدنية، ودعمها للشعب الفلسطيني الصامد في قطاع غزة ومقاومته، بتنفيذها 13 عمليّة عسكرية خلال ساعات.
وقام “حزب الله”، باستهداف لأول مرة، مستوطنة “متسوفا” الصهيونية باستخدام صواريخ “الكاتيوشا”، وذلك رداً على اعتداءات جيش الإحتلل على القرى والمنازل المدنية، وخصوصا الاعتداء على المدنيين في مجدل زون.
يذكر في هذا السياق، أنّ مستوطنة “متسوفا” تبعد نحو 3 كلم عن الحدود اللبنانية في القطاع الغربي، وهي تضم معملا للحديد، وأماكن سياحية، وثكنة عسكرية، وحقل رماية، ومسرحاً، بالإضافة إلى أماكن للتسوق.
كما قامت المقاومة اللبنانية، بإستهداف تموضعا عسكريا لجنود الاحتلال في مستوطنة “أفيفيم” بالأسلحة المناسبة، للمرة الثانية اليوم، وأوقعت من فيه بين قتيل وجريح.
بالإضافة الى استهداف موقع “حدب يارين” بصاروخي “بركان”، وحققوا فيه إصابات مباشرة.