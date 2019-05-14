لأول مرة.. حلا شيحة تكشف تفاصيل عودتها للتمثيل وانفصالها عن زوجها

تحدثت الممثلة المصرية، ​حلا شيحة، لأول مرة،​ عن كل تفاصيل المرحلة التي مرت بها مؤخراً والتي جعلتها تعود عن اعتزالها وتنفصل عن زوجها.

وحسب موقع “الفن”، فإن شيحة أشارت إلى أنها شعرت بضرورة التغيير، وأخذت قرارها بالعودة الى مصر.

وقالت شيحة: “حسيت إني محتاجة أغير لأسباب جيدة بالنسبة لي ممكن الناس كلها متبقاش فاهمة ليه.. فأخدت القرار بقوة إني أرجع لبلدي وهقف على رجلي ومش هحتاج لحد في أي حاجة وفي نفس الوقت هسيب ولادي، وبجد كان قلبي بيتقطع وأنا بودعهم في المطار ومبطلتش عياط”.

وذكرت شيحة أنها اتفقت مع طليقها بعد الانفصال بأن اثنان من أبنائها يعيشان مع والدهما في كندا، بينما يعيش معها الطفليين المتبقيين.

وأكدت شيحة إنها لا تهتم للإنتقادات التي تتعرض لها، موضحة أنها عندما تقتنع بشيء لا تتراجع عنه مهما كانت النتائج، مثل قرار وضعها الحجاب وخلعه.