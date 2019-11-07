لأول مرة رئيس الاتحاد العربي للهجن ورؤساء اتحاديات عربية وإفريقية في سباق الإبل بغرداية

أخبار الجزائر
  • -
  • 0
لأول مرة رئيس الاتحاد العربي للهجن ورؤساء اتحاديات عربية وإفريقية في سباق الإبل بغرداية
بقلم عاصم بوخاري

حل حسين الدواس رئيس الاتحاد العربي للهجن مرفوقا برؤساء اتحاديات الهجن لكل من دول الكويت و المغرب و إرتيريا و تونس و ليبيا للمشاركة في سباق الإبل الذي سيقام بمدينة زلفانة السياحية بغرداية.

وتعد هذه المرة الأولى التي تشهد رياضة سباق الإبل مشاركة دولية عربية و إفريقية و اعتراف من الاتحاد العربي للهجن.

وتعتبر رياضة سباق الإبل الرياضة رقم 1بالجنوب الجزائري، حيث تشهد إقبالا كبيرا في ظل مطالب لمختلف النوادي بإعادة الاعتبار لها وتأسيس اتحادية وطنية لسباق الإبل تكون مستقلة عن اتحادية الفروسية.

رئيس


الرابط : https://www.ennaharonline.com/?p=723074

طالع أيضا

التعليقات (0)

الأكثر قراءةالأكثر تعليق

أخبار الجزائر

حديث الشبكة

النهار أونلاين

جميع الحقوق محفوظة لموقع النهار © 2019

سياسة الخصوصية

Content Protection by DMCA.com