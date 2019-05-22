لأول مرة.. روائية عربية تحصد جائزة “مان بوكر الدولية”

فازت الروائية العمانية جوخة الحارثي بجائزة “مان بوكر الدولية”، التي تمنح لأفضل عمل أدبي مترجم للإنجليزية في لندن.

وذلك عن روايتها “سيدات القمر” التي ترجمتها مارلين بوث إلى الإنجليزية بعنوان “سلستيال باديز” (أجرام سماوية)، حسب مانقله موقع سكاي نيوز العربية.

وتعد المرة الأولى منذ أنشئت “مان بوكر الدولية” في 2005، التي يفوز فيها كاتب عربي بالجائزة.

حيث تفوقت الحارثي على خمسة منافسين ضمتهم القائمة القصيرة للجائزة، من فرنسا وألمانيا وبولندا وكولومبيا وتشيلي.

وبلغت قيمة الجائزة المالية 50 ألف جنيه استرليني، تقاسمتها جوخة الحارثي مع مارلين بوث (64 عاماً) وهي أكاديمية أميركية.